北海道知名甜點品牌「小樽洋果子LeTAO」的「雙層乳酪蛋糕」2.0版口感再進化，為慶祝品牌入台10周年慶自即日起至2023年1月31日舉辦感恩回饋活動方案，凡於松菸門市消費滿1,000元即贈送回饋券100元，消費滿2,000元贈送兩張，以此類推，可於下次來店使用。內用消費滿100元即可折抵，單次消費限用一張，使用期限2023年4月30日 。小樽洋果子LeTAO並推出預購外帶聖誕蛋糕、內用聖誕餐點、新品上市以及前進南台灣高雄漢神巨蛋快閃櫃等多項豐富活動。

「小樽洋果子舖LeTAO」推出「聖誕節草莓鮮奶油蛋糕」、「聖誕節草莓生乳捲」兩款外帶蛋糕，即日起於品牌官網商店預購。針對節日相約在外用餐團聚族群，設計僅供餐廳內用「聖誕節乳酪蛋糕拼盤」、「粉雪波隆那義大利麵」、「奶霜冰酒香氣紅茶」三款餐點，從主餐、飯後甜品、飲料一應俱全，十分豐富。

為讓南台灣粉絲更便利近距離購買「小樽洋果子舖LeTAO」商品，即日起至2023年1月31日再度前進高雄漢神巨蛋設立快閃櫃，快閃期間凡購買任三款口味蛋糕，即贈送品牌獨家保冷袋，年終最後一檔。此外，「小樽洋果子舖LeTAO」2022年底之際也同步引進日本首發上市「提拉米蘇布丁蛋糕」來台，在松菸店門市及高雄快閃櫃位販售。

「小樽洋果子舖LeTAO」品牌在日已創立20餘年，曾在2017和2018年連續榮獲「Yahoo檢索大獎」，指標性招牌產品「雙層乳酪蛋糕」人氣居高不下，為求精益求精，日本原廠耗資更新烘焙設備，「雙層乳酪蛋糕」2.0升級版正式誕生。不僅更柔滑綿密，也更細緻順口。此外，維持產品原有分層特點，「雙層乳酪蛋糕」2.0版上下分層依舊為不同乳酪製成，上層原料選用來自義大利的馬斯卡彭乳酪，乳酯含量高，如鮮奶油般豐厚風味，加入北海道鮮奶製成未經烘培的生乳酪，輕盈的慕斯口感，充滿濃郁奶香頂級甘甜美味。下層原料則選用有著適當酸味的澳大利亞產奶油乳酪，經由烘培製成的烤乳酪。

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