九合一選舉民進黨大敗，對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今表示，「用名嘴跟網軍治國，遲早會遭到報應」，台灣是民主國家，人民可以用選票表達意志，不管政黨還是政治人物，還是要嚴肅面對民意。

柯文哲今上午召開北市錄影監視器案說明記者會，會後受訪時被問及民進黨大選大敗的看法，以及有民調揭露，2024若是新北市長侯友宜選總統，柯文哲勝算不高；柯先碎念，「正事不解決又開始口水戰」，接著表示，民調是這樣，看看就好，現在拿出來看，選前的民調有哪一份準的？，自己對這種文宣式的民調非常厭倦，所以少討論民調。

而民進黨的問題，柯文哲再強調「用名嘴跟網軍治國，遲早會遭到報應」，就像明朝末年用東廠跟錦衣衛治國，一時很爽，時間久了國家也搞掉。

至於說民進黨要不要反省？柯文哲說，還好台灣是個民主國家，人民還可以用選票表達意志，不管政黨還是政治人物，還是要嚴肅面對民意。