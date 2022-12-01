壹傳媒創辦人黎智英獲准聘請英國御用大律師Tim Owen到港代表抗辯，律政司三度敗訴後，行政長官李家超隨即提請建議全國人大釋法。案件原定今日開審，律政司向法庭申請延後案件訊審7天，高等法院原訟法庭決定延後至本月13日開審。

案件由指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。代表控方的署理副刑事檢控專員周天行指出，案件有新和重要發展，李家超提請人大常委會就《香港國安法》釋法，中聯辦、港澳辦和駐港國安公署都表示支持，相信人大常委會會接納李家超提請。

周天行又指，釋法不只影響海外律師透過專案認許代表抗辯，亦會影響海外大律師可否以任何形式參與案件，包括提供法律意見，對被告將帶來巨大影響，並希望法庭考慮到一旦人大常委會釋法，是涉及國家安全和國家利益而延後7天開審。

法官李運騰稱，最不希望看見控方在7天過後要再申請延後，周天行回應，相信屆時已有人大常委會答覆，法官杜麗冰決定延後案件到13日開審，控方須於12日向法庭提交書面文件，交代進展。

辯方透露Tim Owen工作簽證仍未批出，代表黎智英一方資深大律師彭耀鴻表示不反對控方申請，又指因為Tim Owen申請參與案件赴港工作簽證仍未批出，因此未能上庭。