陸元琪是音樂人袁惟仁的前妻，恢單後她與兒女一起住在新北市山區的屋子，經常透過社群分享生活而引起不少人追蹤。今(1)早她在臉書透露，早上陰雨綿綿，她開車載女兒到學校後，在返家路中對向道一名騎士「犁田」，她急閃靠山壁，忍不住發抖直喊「萬一我閃神就完蛋了」，而更讓她意想不到的是，該名騎士起身後做的第一件事，竟是確認自己手機有沒有故障。

陸元琪在臉書指出，她家有一段很斜的連續彎道，一大早常有車子開得很快，甚至轉彎的時候開到對向車道，因此她每次經過這些危險路段均會格外小心，沒想到，今早她上山時放慢速度才轉彎，遇到對向道騎士「犁田」，她趕緊把車往右邊開，就在她貼近山壁無處可退時，騎士才總算停了下來。

陸元琪驚險表示，她下車查看後發現，騎士真的滑到她的車輪邊，心有餘悸表示：「萬一我開快，萬一我閃神，一切就完蛋了。」陸元琪說道，騎士左側衣服和褲子都爆裂開了，且摩托車受損很嚴重，想不到，對方想起身的第一件事是看手機有沒有壞掉，接著費了一番功夫才站起來，後來現場陸續有其他騎士關心，她就因有別的行程安排，在確認騎士沒與自己的車子擦撞後便先行離去。

最後，陸元琪忍不住呼籲大家，無論是走路、騎腳踏車、開車都要放慢小心，尤其「正在行進中請放掉那『手機』啊」。對此，網友們紛紛回應她：「人不擔心，先擔心手機，這年代唉！」、「一定是妳一貫的善良累積的福報，平安」、「好可怕，還好有驚無險」。