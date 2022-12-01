裕隆集團旗下充電事業裕電俥電(YES Charging)以累積12年建置電動車充電站及充電營運系統經驗，獲得邀請加入新加坡地鐵公司(SMRT)旗下子公司Strides 組成充電聯盟，順利標得新加坡政府公共電動汽車充電站1萬2000支充電樁的指標標案，將建設其中4315支充電樁，加速新加坡完成2040年全面淘汰燃油車的目標。

裕電俥電在台灣為特斯拉以外市占率達5成，且為台灣最早的充電營運商，已有安裝、運營3000支充電槍的經驗，累積包括Volvo、保時捷、現代、中華、中油等企業夥伴，並協助國內電動巴士業者開發充電調度管理系統，此次以豐沛的運營經驗獲得聯盟青睞，將為未來拓展東南亞業務墊下穩固基礎。

新加坡為推動綠色發展及降低陸路交通的排碳量，規劃2030年燃油車將不再販售，而因應電動車充電需求，新加坡政府2030年將開設6萬個電動車充電站，預計2040年全面淘汰燃油車。

配合電動車發展，新加坡陸路交通管理局今年4月更為新加坡近2000個公共電動汽車停車場展開大型招標，預計2025年新增1萬2000個充電樁。由Strides 為首，與擁有超過50年經驗的能源供應商YTL PowerSeraya及裕電俥電(YES Charging)、Airetec組成的充電聯盟，搶下其中安裝及經營4315個充電樁標案。

裕電俥電總經理高秀枝表示，裕電俥電在台灣充電站營運系統的實績及經驗，獲得Strides青睞，參與充電站部署、安裝、運營及充電管理系統等技術諮詢，擔任軟體及營運技術顧問的角色，裕電俥電也會透過此次合作，提高公司於東南亞市場的知名度與能見度、積極將裕電的充電營運軟體導入新加坡充電站場域，未來，Strides及YTL也規劃開拓東南亞市場之際，裕電俥電也有機會以聯盟之姿共同耕耘東南亞、紐西蘭市場。

高秀枝並指出，裕電俥電致力於充電系統與場域端的停管系統、電力系統及儲能系統等地整合開發，為新建案、社區大樓及停車場解決電動車充電問題，為快速服務客戶做到後端在地售後服務，今年也在北中南成立經銷網絡，布局大型商場、停車場及家用充電樁，為國內電動車快速發展做好準備。