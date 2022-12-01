饗賓餐旅集團旗下時尚台菜品牌「真珠台灣佳味」，第三家店進駐備竹北新興商場「享平方Shown Square」並自12月1日正式營運，慶祝新店開幕推出「竹北店限定-尋找真珠的蟹逅與打卡呷涼」以及「春酒尾牙」優惠雙重送，全台真珠分店並共同推出「冬至優惠-迎冬至呷好圓」的時令好康。

2020年誕生的真珠台灣佳味，以家為核心，復刻阿嬤最拿手的經典家常菜，2022年以更豐富呈現台菜特色鮮活味型與多樣風貌，新潮食尚的台灣「佳味」詮釋傳承經典「家味」，無論日常小聚或人生每個重要時刻，真珠餐桌上的精彩台灣味，都是最佳陪伴。

主打年輕族群、年輕家庭，強調小而美，小而巧匯聚美食歡樂聚會和娛樂休閒沉浸式體驗的「享平方Shown Square」，共有600個汽車停車位，269個機車位，是竹北巿具停車優勢的全新商場。「真珠竹北店」入駐2樓，占地102坪，座位數共98個，室裝風格明亮輕巧，大門旁的紅藍霓虹燈真珠店名閃閃迎賓、充滿台式氣口的招呼語「入來坐」地標接待入坐、「清明／潤餅」、「春分／莧菜」、「立秋／南瓜」、「大暑／鳳梨」等的中國老祖先智慧的24節氣燈箱牆，圖文並茂，襯著「呷魚呷肉也得菜尬」「呷乾淨才袂嫁貓翁」等閩南語諺語和插畫，在真珠呷飯，不只是吃好料，還有懷舊歡樂的逗陣趣味。

歡慶新店正式營運，「真珠台灣佳味」竹北店推出限定雙優惠：優惠一：尋找「真珠」來場蟹逅，12月31日前，到竹北店用餐者姓名內有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字（可同音），內用滿2,000元出示證件，送價值520元的奶油軟殼蟹乙份。優惠二：打卡好評 請你呷涼。2023/1/19前，到竹北店用餐於「fb／ig公開打卡／Google評論5顆星（擇1）」，送經典冷飲乙杯（3選1）。

此外，針對年終吃尾牙，開年喝春酒，10人（含）以上同行「真珠台灣佳味」竹北店，用餐7日前完成預定享早鳥95折優惠，消費滿6,000元抽金珠扭蛋乙次，最大獎還可抽中5,000元抵用券。真珠更首度推出「迎冬至 呷好圓」冬至優惠，12月15日至12月22日至全台真珠分店，單筆內用金額滿1,000元，即贈「花好月圓脆皮湯圓」乙份。