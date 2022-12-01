近一個月來外資狂買哪些金融股？答案揭曉，根據法人最新統計，從10月31日到11月28日止，近一個月以來外資買超前三強金融股，分別為永豐金、富邦金、元大金，近一個月來獲買超金額分別達34.5億、33.7億、27.6億元，而上市櫃公司超過40檔的金融股裡，只有5檔金融股被賣超，其餘的金融股全被外資買超，合計外資近一個月來淨買超國內金融股逾200億元。

而若以每檔金融股獲買超的張數來看，永豐金、元大金、台企銀為前三大，分別獲外資買超20.4萬張、13萬張、6.6萬張，開發金及富邦金分別名列第四、五名，分別獲買超6.5萬張、6萬張；法人指出，相較於買超金額與每股價格有關，買超張數則直接和法人在該金融股的持股比重變動相關，相關統計也顯示，因為外資法人近一個月來持續大買，永豐金的外資持股比重增加快2個百分點，元大金、台企銀則增加超過1個百分點。

法人指出，元大金是證券型金控類股，一般而言股市不好時證券類股較不吃香，但元大金反而逆勢獲外資買超，應和元大金的獲利及明年的現金股利發放題材，以及投資與放款的資產品質，還有過低的股價淨值比等三大因素相關，包括相較於其他金控，沒有防疫險或龐大的海外債券價損，以及投資海外債券標的信評從嚴等風控措施，都獲法人青睞，而且元大金雖然獲利名列金控前五大，但股價淨值比僅1.13倍，在14家上市金控的股價淨值比排名裡卻反而是倒數的，也使法人評估加碼的安全性比其他金控類股來得高。

而台企銀同樣在股價淨值比也是敬陪金融股末座，僅1.02％，而台企銀今年的獲利相較去年同樣接近倍翻，因此成為外資法人加碼的前三大金融股裡，唯一不具金控實體的金融類股。

除了上述的外資買超前三強之外，法人統計顯示，獲外資買超前十大的金融股，還包括了國泰金、新光金、上海商銀、兆豐金、第一金、開發金、台企銀；至於被賣超的5檔金融股，分別為玉山金、美好證券、台中銀行、中再保、大展證券，相較於其他4家小幅賣超的金融股，玉山金被外資賣超的力道大得多，近一個月來被外資賣超22.6億元。

外資的大力加碼，也推升這些金融股的外資持股比重，根據法人最新統計，在國內14家上市金控裡，外資持股比重已超過20％的金控依序為玉山金、永豐金、元大金、第一金、開發金、台新金、兆豐金、國泰金，持股比重分別為33％、30％、26％、25％、23％、23％、22％、21％，至於華南金及合庫金，雖然外資持股未達20％，但兩家公股金控持股比重雙雙已達18％，上看20％大關。