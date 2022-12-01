台北市第三選區立委補選明天登記結束，國民黨內至今仍在積極勸進台北市議員王鴻薇參選。據指出，就連留下該席立委遺缺的台北市長當選人蔣萬安昨天下午都親自拜會王勸進，但仍未獲首肯，截至中午為止，黨中央還在努力。

由於王鴻薇拒選態度仍堅決，黨籍不分區立委鄭麗文也成努力目標，但鄭也推薦王參選。

知情人士表示，其實在中選會確定北市第三選區立委補選期程當天，黨務系統就已經約談王鴻薇，當時王即以參選正當性為由拒絕，但黨務系統並沒有積極訓找備胎人選，直到九合一選舉投票日開票結束後，才正式啟動徵詢作業。

但包含黨秘書長黃健庭、市黨部主委黃呂錦茹勸進王鴻薇，都仍遭到拒選。周二晚間，黃甚至逐一致電，要中山大同與松山信義區的黨籍市議員一起勸進王參選，但王隨即就發出4點聲明正式公開表態拒選，昨天更態度強硬說被徵召也不選。

為展現勸進王鴻薇誠意，昨天下午蔣萬安也在黨中央拜託下親自出馬勸進王參選，但結果仍未如預期。蔣上午受訪雖表示今天人選就會出爐，但其實至中午，徵召人選仍未底定。

藍營地方人士坦言，目前民調與聲勢看來，王鴻薇確實是這席立委補選最有機會勝出者，甚至若不是王，該席立委補選還可能敗選，所以可理解黨積極勸進；但從參選正當性質疑來看，也可以體會王的難處，若能解決，王絕對是一張好牌。

但該人士直言，王鴻薇若這次拒選北市第三選區立委補選，明年不管要投入第三選區或第七選區（信義松山）立委選舉黨內初選，也都將沒有正當性，王若堅拒，應該是真的下了很大決心要放棄立委選舉。

但也有藍營地方人士將炮口對準黨務系統，表示該席立委選區藍大於綠，是有很高機率勝選的選區，卻因為黨中央為提早布局，現在提名才陷入進退失據。

不過也有黨內要角點名，造成這場北市第三選區立委補選提名亂局，罪魁禍首就是蔣萬安，當初為了選舉匆匆請辭，對選情看不出加分，但卻導致現在補選期程匆促問題，若最後敗選，蔣要負最大責任。