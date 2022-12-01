西拉雅族正名往前邁進一大步，台南市高鐵快捷公車H31及H62路線，也首創將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示，有別於一般公車到站僅提示下一站站名，今天起首度嘗試以西拉雅音樂呈現提示音，搭公車也能聆賞傳統歌謠。

交通局指出，此次與西拉雅族跨地部落聯盟合作，將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示音樂。交通局長王銘德表示，西拉雅族是台南市的市定原住民，近日正名運動也獲得相當程度進展，將公車提示音與西拉雅族傳統歌謠結合，體現台南文化首都豐富的族群底蘊。

為了讓更多朋友認識這個族群，將西拉雅族人每年農曆6月16日祭典時，進入祭場所傳唱的歌謠「進場曲」，融入公車到站提示播報，並首先擇定台南門戶的高鐵快捷公車實施。

王銘德說，考量一般市區公車路線站間距較短，不易增加公車到站提示音，特別選擇在高鐵快捷公車H31及H62兩條路線搶先上線，也讓外來遊客搭乘高鐵來到台南旅遊時，一上車，就能立刻感受到濃厚西拉雅文化意象，也代表歡迎旅客來到台南的意涵。

公共運輸處處長吳俁之強調，特別的公車到站提示音樂也有加強提醒民眾公車即將行經站位的作用，民眾如要下車，別忘了提早按下車鈴以提醒公車駕駛停靠，未來也將視試辦成效推廣至適宜的路線。