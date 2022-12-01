卸任前出國訪沖繩遭疑「畢業典禮」 柯文哲：悠遊卡拿我去當廣告

台北市長柯文哲1日下午將啟程前往沖繩，行銷悠遊卡與疫後觀光。不過也有議員質疑卸任前出訪根本是「畢業典禮」，柯文哲上午受訪表示，「其實是悠遊卡拿我去當廣告」，要讓沖繩人知道，買一張悠遊卡沖繩可以用、到台灣旅遊也都可以用，「從沖繩當前進基地再往日本過去，所以台灣還是要走向國際」。

柯文哲說，今天去日本沖繩，其實是悠遊卡拿他去當廣告。悠遊卡第一次跨出國境，這是大事，柯強調，凡事要取得灘頭堡，目標是先在沖繩充分使用，甚至要讓沖繩人知道，買一張悠遊卡沖繩可以用、到台灣旅遊也都可以用。從沖繩當前進基地再往日本本島過去，台灣還是要走向國際。

「悠遊卡過去3年做電子支付、跨出國境，還是很辛苦。」柯文哲說，絕大多數電子支付公司都是燒錢、虧本做，悠遊卡不像大財團有錢可以燒，因此還是要鼓勵認真的人，至少也鼓勵大家我們願意走出國境、邁向國際化。

至於未來還有無其他出訪計畫？柯文哲說，要出國都要準備很久，對方也要安排，不是那麼容易，「隨緣，有也好、沒有就算了。還有現在要交接了，還有很多事要做」。