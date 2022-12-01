國民黨高市黨部1日舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩均到場共襄盛舉，針對台北市立委補選人選尚未出爐，朱立倫表示，目前全黨都還在努力當中，一定會提出最能勝選的候選人，而對於高市議會正副議長人選也仍在爭取更多人支持。

媒體問及國民黨在台北市立委補選的人選，朱立倫表示，目前全黨都還在努力當中，一定會提出最能勝選的候選人，國民黨要走對的路、提對的人團結勝選。外界質疑藍軍在2024立委布局有點慢，沒有事先遷戶籍因應，對此，朱立倫回應，相信這些說法等國民黨推出候選人後大家就會了解。

針對是否給柯志恩、台南市議員謝龍介不分區立委席次？朱立倫指出，所有在南部辛苦打拚的幾位同志都是英雄，他們都不會放棄，並會持續在各地深耕，柯志恩身為智庫執行長現階段最重要的就是要培養高雄更多年輕世代，這也是國民黨努力的目標。

對於高市議會正副議長人選，朱立倫強調，所有議會黨團都會團結努力，目前還要爭取更多支持，唯有爭取多數才能勝選。對於江澤民過世，朱立倫表示，國民黨基本態度就是希望他的家人節哀，這畢竟這是1個世紀的結束，也希望未來兩岸可以更和平，國民黨的政策絕對是維護兩岸和平，大家能夠過好日子。