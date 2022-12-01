武陵農場落羽松在藍天的印襯下相當美麗。（武陵農場提供）

武陵農場櫻花季將於明年2月7日登場，為期22天，1日開放露營區訂位，短短5分鐘，櫻花季期間5800多營位全被秒殺，打破去年約30分鐘完售紀錄。武陵農場副場長胡發韜表示，訂房向偶的露友，可以考慮櫻花季前及3月初，仍是適宜享受露營樂趣的好時機。

武陵農場櫻花季將於明年2月7日至2月28日登場，露營區每天有200多個營位，櫻花祭期間22天共計5800多營位，今天上午8點開放訂位，短短不到5分鐘後全部秒殺，打破去年約30分鐘完售紀錄。

胡發韜指出，今年以開放網路供露友訂位，同步再增加5台伺服器，總共10台伺服器運作，不到5分鐘後秒殺，顯示武陵農場露營區仍有一大票死忠愛好者。許多露友表示，今年網路訂位作業運作特別流暢，毫無網路頁面的遲滯感。

武陵農場每年櫻花季人潮如織，露營區更是一位難求。（武陵農場提供）

胡發韜表示，早上訂房向偶的露友，可以考慮2月7日櫻花季前及3月初，仍是適宜露營的好時機，另外每年仍有少數已訂到露營位的朋友，因臨時旅遊計畫改變而退訂釋出營位，農場會隨時將釋出營位公開於官網訂位系統，方便露友隨時上網瀏覽預定。

武陵農場秋天楓紅別具特色，吸引大批遊客造訪。（武陵農場提供）

武陵農場露營區位於雪霸國家公園內，最大特點就是可在大片草原前欣賞寬廣山景的武陵之美，每到櫻花季更是人潮如織，一位難求，除了有一般營地外，還有提供不需搭帳露營屋，不需要大包小包也能體會到露營趣味。