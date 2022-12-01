台東一名黃姓男子是酒駕累犯，今年10月間再度醉後上道被警方攔查送辦，台東地院審理時，法官發現黃男已有11次酒駕紀錄，卻仍罔顧公共與自身安全，不知悔改再度犯案，故判有期徒刑6月，併科9萬元罰金。

判決書指出，黃姓男子今年10月26日於親戚家飲用米酒後騎車，行經台東縣金峰鄉東64縣道，遭到警方攔查，經警方驗得酒精呼氣濃度達每公升1.10毫克，以達公共危險程度，當場將其移送地檢署偵辦，全案經由檢方偵結起訴。

台東地院審理時，黃男認罪，法官發現黃男為酒駕累犯，從2006年至2022年間已有11次酒駕紀錄，其中2008年間連續酒駕3次，每次酒測值每公升均超過1.0毫克，每當刑期執行完畢即再度酒駕。

法官痛斥黃男至今不知悔改，漠視公眾安危，再度飲酒後騎機車上路，沒肇事為萬幸，但行為確實不該；考量黃男犯後態度良好，教育程度為國小畢業、經濟狀況、犯罪動機、目的、手段及情節等一切情狀，依犯不能安全駕駛動力交通安全醉，處有期徒刑6月，併科罰金9萬元，有期徒刑部分得易科罰金18萬元，罰金得易服勞役90天。可上訴。

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