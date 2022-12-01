北京青年報1日報導，據多位足球媒體人透露，中國男足前主教練李鐵接受調查，已供出了3名前中國男足國腳。前國門張鷺已被帶走，李鐵供出張鷺2019年中超保級戰武漢對天海時參與打假球；另兩個沒被透露姓名的球員，一是李鐵的瀋陽老鄉，在權健隊和張鷺當過隊友，後轉會深圳；另一人曾是一名國腳邊衛。「世界盃如火如荼，中國足球卻是一地雞毛」。

湖北省紀委監委網站11月26日發布消息，李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

李鐵是在參加中國足協亞足聯、中國足協職業級教練員線下再教育培訓班於11月9日被帶走調查。李鐵被突然帶走有消息說，是因為他的老東家武漢卓爾舉報。擔任國足主教練的李鐵，長期兼任武漢卓爾總經理兼體育總監，被媒體曝光後，武漢卓爾2020賽季一團槽，但李鐵認為3000萬人民幣年薪是應得的，向對方討薪，雙方關係徹底破裂。

報導稱，當初李鐵從國足下課，世預賽12強賽成績不佳並非主要原因，賽後口無遮攔以及在個人社交平台上違規帶貨才是導火線。

李鐵正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查，足球圈內有關他的種種傳聞終究要水落石出。