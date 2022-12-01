台北市政府將100台YouBike1.0單車贈送予豐濱鄉，鄉公所未來將提供轄內學子與社區團體免費使用，透過公益方式達到資源永續目標。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

在台北市服務超過13年以上的YouBike1.0即將功臣身退，台北市政府今將100台舊版橘色微笑單車贈送予豐濱鄉，未來公所將提供給轄內學子與社區團體免費使用，透過公益方式達到資源永續目標。

台北市YouBike1.0系統將在本月3日停止營運，全面改為YouBike2.0系統，並將1300輛YouBike1.0舊版橘色微笑單車送給原鄉繼續使用，其中花蓮豐濱鄉獲贈100台，鄉長江莉婷今與公所團隊赴台北接受贈予。

江莉婷感謝台北市政府照顧原鄉，將華麗退身的100台YouBike1.0舊版單車捐贈給豐濱鄉， 她說，YouBike是台灣腳踏車大廠捷安特與台北市政府一起成功的典範，服務不僅長達13年之久，更創造破2億人次的使用率，實屬不易。

江莉婷表示，鄉公所接收這些單車後，會先整理與標誌，完成後將提供鄉內國中、國小學生及社區發展協會等團體使用，希望大家能永續循環善用這些單車，以環保概念共同保護地球，她也相信功臣身退的單車在鄉親友善的使用下，在豐濱鄉成實用的交通工具，讓服務延續更久。

江莉婷也提到鄉公所過去4年致力達成「幸福豐濱」政策目標，除啟動「幸福巴士」營運接駁服務，

並發放兒童生日禮金、防疫禮金1000元及加碼長者重陽禮金，並積極加強東海岸觀光旅遊轉型、提升遊憩區服務，開創新的永續旅遊，期盼能藉此讓豐濱成為有溫度的城鎮，讓鄉民、旅人都能更容易與地方親近。