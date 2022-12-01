九合一選舉民進黨慘敗，2024年總統選戰布局將發生什麼變化，引發外界關注。有民調顯示，若民進黨派出賴清德參選，對上民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜，侯友宜以35.4%的支持度，微幅領先賴清德的29.4%以及柯文哲的23.2%。前立委沈富雄依此民調推測得票率後，發現與台北市長三腳督的得票率非常神似，但侯、柯的票源重疊，沈富雄斷言，到時候只會出現棄柯保侯，侯會選的比蔣輕鬆。

沈富雄今(1)日在臉書以「國民黨2024不用怕柯文哲，藍白重疊，從此一路棄柯歸侯」為題發文。針對《ETtoday新聞雲》民調顯示，若柯文哲出戰，民進黨派賴清德、國民黨派侯友宜，侯將以35.4%支持度奪冠，勝過賴的29.4%、柯的23.2%，沈富雄推算得票率則為侯友宜40.2%：賴清德33.4%：柯文哲26.4%。沈富雄將此與這次台北市長三腳督的得票率，蔣萬安42.2%：陳時中31.9%：黃珊珊25.1%相比，發現非常神似，侯比蔣少2.0%，賴比陳多1.5%，柯比黃多1.3%。不但高低排序一樣，而且三黨（若把黃珊珊視為民眾黨）各自的差距僅在1.3%～2.0%，沈直呼「十分震撼，極具參考價值」。

沈富雄說這次市長選舉，所有高手一開始都認定黃珊珊珊是藍的，黃、蔣的票源高度重疊，只要黃超過20%，蔣就危險了，郝龍斌率先表達此種憂心，其餘藍營高人一一跟進，綠營亦作如是觀，因此選戰前半段，綠營拼命拱黃抑蔣，等到發現錯誤改打黃，已經來不及了。沈富雄說全國只有他一人，從第一天開始就主張黃珊珊的支持者綠多於藍，沒人附和。

沈富雄表示，這份2024總統民調，三黨的比例雖與市長選舉極度神似，卻大異其趣，侯、柯的票源是重疊的，但這不表示柯分了侯的票，因為侯的盤是穏固的，柯的則是相對游離的，而且侯大於柯，只有棄柯保侯，不會有棄侯保柯。此外，傳統的棄保是棄三保二成一，2024年是棄三歸一，侯選得會比蔣輕鬆，「你如不信，將此文存檔，2024開票那一天再將結果與此文對照一番，方知吾言不虛」。