2022年已進入倒數，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳12月31日跨年夜推出精選Buffet與酒精無限暢飲「高空跨年派對」，每位1,417元，12月14日前完成訂位與訂金支付享9折優惠，每人1,275元還有機會帶回「Cozzi THE Roof單人下午茶餐券」，享用精緻西式下午茶。活動時段為12月31日晚上10時至凌晨12時30分。另外為回饋國泰飯店光觀事業AMAZZING CLUB會員，Cozzi THE Roof餐廳即日起至12月30日推出會員專屬優惠餐點「香煎肋眼牛排雙人套餐」，每組1,870元，再加碼贈送精選紅酒2杯。

為迎接全新的一年，坐擁30樓高空美景的和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳於12月31日舉辦「高空跨年派對」，提供六道主廚精選自助吧及酒水無限暢飲，不僅有眾多啤酒廠牌、House紅白酒及跨年限定雞尾酒，還有精選炸物自助吃到飽及零食小點，餐廳也貼心準備了醒酒湯品給需要的客人享用。為活絡現場氣氛，餐廳安排了遊戲環節「驚喜賓果」，準備了多項好禮及「Cozzi THE Roof單人下午茶餐券」，邀請賓客一同參與，抽中餐券的幸運兒可享用經典英式午茶三層架，品嘗9款精緻甜鹹點心與咖啡茶品，欣賞高雄85大樓及落日美景，享受愜意午茶時光。同時現場架設投影布幕實況轉播跨年現場，與民眾一齊感受年度倒數的熱鬧氛圍。「高空跨年派對」於12月31日晚上10時至凌晨12時30分，每位1,417元，凡於12月14日前完成訂位與訂金支付即享9折優惠，每人1,275元。

歲末感謝不停歇，Cozzi THE Roof為AMAZZING CLUB會員祭出餐飲優惠，即日起至12月30日主廚的經典拿手菜「香煎肋眼牛排雙人套餐」，原價3,036元，會員優惠價1,870元。嚴選美國最高Prime等級肋眼，將外皮煎至微微焦脆，充分展現油脂的香氣，中心卻保有柔軟的口感及豐富的肉汁，鮮嫩Ｑ彈的肉質搭配豐富的大理石油花，食材純粹鮮美的極品滋味讓人回味無窮！吃牛排必配紅酒，凡點「香煎肋眼牛排雙人套餐」贈精選紅酒2杯，不僅增添餐桌上高貴質感，也讓盤中佳餚更加美味。