2022年已進入倒數,和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳12月31日跨年夜推出精選Buffet與酒精無限暢飲「高空跨年派對」,每位1,417元,12月14日前完成訂位與訂金支付享9折優惠,每人1,275元還有機會帶回「Cozzi THE Roof單人下午茶餐券」,享用精緻西式下午茶。活動時段為12月31日晚上10時至凌晨12時30分。另外為回饋國泰飯店光觀事業AMAZZING CLUB會員,Cozzi THE Roof餐廳即日起至12月30日推出會員專屬優惠餐點「香煎肋眼牛排雙人套餐」,每組1,870元,再加碼贈送精選紅酒2杯。

為迎接全新的一年,坐擁30樓高空美景的和逸飯店.高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳於12月31日舉辦「高空跨年派對」,提供六道主廚精選自助吧及酒水無限暢飲,不僅有眾多啤酒廠牌、House紅白酒及跨年限定雞尾酒,還有精選炸物自助吃到飽及零食小點,餐廳也貼心準備了醒酒湯品給需要的客人享用。為活絡現場氣氛,餐廳安排了遊戲環節「驚喜賓果」,準備了多項好禮及「Cozzi THE Roof單人下午茶餐券」,邀請賓客一同參與,抽中餐券的幸運兒可享用經典英式午茶三層架,品嘗9款精緻甜鹹點心與咖啡茶品,欣賞高雄85大樓及落日美景,享受愜意午茶時光。同時現場架設投影布幕實況轉播跨年現場,與民眾一齊感受年度倒數的熱鬧氛圍。「高空跨年派對」於12月31日晚上10時至凌晨12時30分,每位1,417元,凡於12月14日前完成訂位與訂金支付即享9折優惠,每人1,275元。

歲末感謝不停歇,Cozzi THE Roof為AMAZZING CLUB會員祭出餐飲優惠,即日起至12月30日主廚的經典拿手菜「香煎肋眼牛排雙人套餐」,原價3,036元,會員優惠價1,870元。嚴選美國最高Prime等級肋眼,將外皮煎至微微焦脆,充分展現油脂的香氣,中心卻保有柔軟的口感及豐富的肉汁,鮮嫩Q彈的肉質搭配豐富的大理石油花,食材純粹鮮美的極品滋味讓人回味無窮!吃牛排必配紅酒,凡點「香煎肋眼牛排雙人套餐」贈精選紅酒2杯,不僅增添餐桌上高貴質感,也讓盤中佳餚更加美味。