雙11救了書市，戲劇性地活絡買氣，博客來今（1）日公布最新統計，雙11挹注圖書活動業績成長3倍，商業理財、心理勵志業績翻倍成長，旅遊書、漫畫／圖文書購書需求旺盛強勢增逾4倍，帶動年度暢銷書TOP10再創銷售高峰，年度暢銷書冠軍《原子習慣》平均3分鐘賣出一本，兩天內賣出近千本。

博客來表示，通膨促使消費者對價格敏感度更高，作為閱讀載體最齊全的電商平台，透過虛實整合的促銷，優惠價一次到位，為今年書市加強血液循環。

展望明（2023）年，博客來將推動「書評2.0」計畫，建立書評分級獎勵制度，有效運用18萬則素人讀者與2萬則專業作家書評，打造華文市場最完整的書評資料庫，持續在數位浪潮下站穩圖書市場龍頭。

博客來瞄準雙11購物盛事，推出限時兩日萬本暢銷書下殺66折，買紙本書送電子書及電子書折價券活動，業績較平日成長3倍，不僅商業理財、心理勵志業績翻倍成長，旅遊書、漫畫/圖文書購書需求旺盛也強勢增逾4倍。

上市新書也開紅盤，《不便利的便利店》、《趕走窮人思維，靠自己成為富一代：你阿公都看得懂的理財書！》刺激銷量成長8倍。

博客來成立27年擁有超過20萬則書評，包含18萬則素人讀者書評，單一讀者最高紀錄寫過1,054則書評；及OKAPI閱讀生活誌累積的近2萬篇專業作家書評，單篇最高瀏覽次數超過41萬人次。平均每6本書就有1則書評，也是目前華文市場最大且完整的書評資料庫。

為了深化閱讀服務，明年博客來將推動「書評2.0」計畫，建立書評人分級獎勵制度，培養活躍書評人，新增留言功能與書評人追蹤服務，創造讀者與讀者的交流空間，優化視覺與操作介面，增加參與人數，讓書籍評鑑更具指標性，博客來期望藉由完整優質的服務，攜手讀者、作家、出版社共同打造全方位閱讀內容生態圈。