國發會於今（1）日行政院會，就「111年度公共建設計畫執行情形」提出報告。國發會指出，截至10月底達成率為69.96％，創下15年來同期次高。行政院長蘇貞昌也說，今年可望達成連續三年超過95％目標，希望可以再創新高。

為因應疫情對經濟的衝擊，政府自2020年起以提前發包、加速執行等作法，推升公共建設執行效能，同時針對勞動力緊俏與原物料價量波動，也立即提出各項因應作為。

國發會說，在與工程會及各部會的共同合作努力下，整體公共建設計畫經費達成率2020年經費達成率達到95.48％，創13年來新高，2021年亦達到95.65％，已連續2年超越95％的目標，展望2022年更可望再創佳績，行政院長蘇貞昌特別促請各部會把握最後這一個月加速推動，獲得更亮眼的成果。

根據國發會簡報顯示，截至10月底，今年可支用經費5,380億元，執行數3,764億元，達成率69.96％，創下15年來同期次高，僅次於2020年，同時較去年提升3.14個百分點。國家發展委員會副主委施克和指出，今年是有機會突破去年的。

蘇揆說，高執行力對提升內需跟經濟發展至關重要，已經要求加速、加大公共建設，避免像SARS期間影響國內經濟發展。我國已經連續兩年達成率超過95％，今年截至10月，執行率已達7成，可望達成連續三年超過95％目標，希望今年可以再創新高。

國發會說，政府推動公共建設，除了可以擴大內需、帶動經濟，更是要透過資源的妥適分配，平衡城鄉差距，促進區域均衡發展，讓每位國民都能享受更好的生活。

例如僅歷時一年半即完成的班班有冷氣，讓每位小朋友都能不受酷暑影響，在最舒適的環境中專心學習；屏東榮民總醫院的啟用，使偏鄉民眾可以享受與大城市相同水準的醫療服務，避免了無法忍受長途後送喪失治療時機的憾事；南橫公路全線的復通，更使原住民同胞享有安心出行與返家的道路；除此之外，包括烏溪鳥嘴潭人工湖供水、金門大橋完工通車、國家電影及視聽文化中心開館、屏東國際保鮮物流中心啟用等，均為交通、文化、產業及民生的發展，帶來非常大的貢獻。

國發會說，由於明年公共建設經費將超過6,000億元，是歷年最高金額，蘇貞昌已請國發會與工程會持續督導各部會做好前置作業、務實推動，並及時協助解決推動困難，以提高公共建設執行績效，帶動國家朝永續發展不斷向前邁進。