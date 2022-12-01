屏東選委會又傳計票出包，有民眾爆料，枋山鄉枋山村長候選人徐明和原本是以9票之差落敗，但因選務人員將徐與另名候選人何正光的票數錯植，導致最後變成101票大敗，怒批「雖不影響結果，但實在太離譜」；對此，屏東選委會指出，依選罷法規定，目前票箱查封中，呼籲候選人若有疑問可向法官提訴訟，選委會也會內部調查。

爆料民眾指出，枋山村長選舉只有641、642號2個投開票所，發生票數錯植的是641號投開票所，他們全程看開票，1號何正光210票、2號徐明和256票，但最後鄉公所的投開票報告單上，卻把2人票數誤植，導致何的最終得票數是448票、徐347票，導致2人的票差從9票變成101票。

「徐明和其實是高票落選！」爆料民眾說，其實當天開完票後就知道輸了，但不應該輸這麼多，經過追查後，才知道選務委員直接把誤植的票數往上報，導致一路錯到底。他說，他事後有向鄉公所反映，但鄉公所坦承錯誤後又推給選委會，稱數字已經在網路公開，所以沒辦法改，實在傻眼。

為此，屏東選委會指出，目前選票查封中，依選罷法57條第7項規定，「選舉票除檢察官或法院依法行使職權外，不得開拆」，所以呼籲候選人若有疑慮，可向法官提出訴訟，至於選委會也會內部調查，約詢該投開票所的主任管理員、主任監察員。