電商蝦皮購物今日上午當機，多名網友在網路平台發文抱怨，App開啟後一片空白，導致無法進行下單、出貨、取貨等交易，就連電腦網頁版也沒辦法正常使用，一票網友崩潰地說，「真的要暈倒了」，對此蝦皮表示，目前部分服務因系統異常，正全力修復系統。
原PO今（1）日於PTT八卦版指出，點選蝦皮App畫面一片空白，僅顯示「找不到商品」5字，令他崩潰直呼，「這比股票崩盤還嚴重，怎麼辦？」
臉書社團《蝦皮優惠分享/省錢攻略》也有多名網友發文抱怨，其中一名網友表示，前幾天點選App中的「聊聊」功能，想和買家討論商品細節，對話框一直無法顯示，現在又變成沒辦法出貨，就連網頁版賣家中心也進不去，「怎麼愈來愈爛啊？」
貼文引發網友討論，紛紛留言，「當機＋1」、「剛跑蝦皮店到店門市想取貨也沒辦法」、「我無法下單」、「店員說全台系統掛點，包括App」、「手機跟電腦都當了」、「人在蝦皮店到店了，訂單編號無法輸入，無法出貨，暈倒」。但也有人說App能正常使用，「我剛才使用都是正常耶！大家要不要去更新，或是換個瀏覽器看看？」
蝦皮透過臉書發文公告，表示目前部分服務因系統異常，導致部分用戶無法正常開啟，正全力修復系統，會盡快恢復平台服務。
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