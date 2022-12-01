45歲「大陸第一小生」黃曉明今年初與33歲Angelababy（楊穎，Baby）結束7年婚姻，王子公主童話夢碎，轟動一時，而兩人的感情狀態此後也備受關注，黃曉明近來傳出有新歡，對象是長相甜美、身材火辣撞臉Baby的女企業家葉珂，近日更有網友發現葉珂最近曬的豪宅照片，格局跟位置正是黃曉明與Baby當年的新婚房，位於上海的「四季匯」，疑似間接證實和黃曉明進展到同居階段。

黃曉明2015年和Baby舉行世紀婚禮，請來演藝圈一半的藝人當嘉賓，又砸大錢買珠寶、製作紀念結婚銅像，豪奢程度引來外界熱議，沒想到婚後頻頻被爆料婚變，雙方雖然一度親上火線否認，今年初仍不敵流言，閃電宣布離婚，但兩人好聚好散，未有不理智砲轟對方行為。

今年5月，網上瘋傳黃曉明有新女友，對方是有過一段婚姻、長相精緻有如Baby的葉珂，他倆被挖出黃曉明分享製作北京冬奧吉祥物冰墩墩湯圓，恰好葉珂同一天也曬出同款湯圓照片，7月葉珂過生日，甜蜜寫下：「有點小預感但還是被驚喜到了，一直是個眼淺的人，看到vcr的時候直接忍不住了，謝謝最好的愛。也祝自己生日快樂吧！」，似乎暗指是被所愛的人給了驚喜，眼尖網友看到派對歡迎賀卡上最後署名「M love KeKe」，推測應該是黃曉明替葉珂辦的派對。

近日有網友發現，葉珂曬出自己在豪宅中賢慧下廚的影音，身邊的餐具鍋具都看似相當昂貴，還有人從房屋格局中推測應該就是上海的四季匯，一套房屋要價超過一億人民幣，和黃曉明與Baby昔日婚房在同一地點，內部裝潢也很相近，猜測應該是黃曉明為了女友要住進來特別改造過，兩人似乎好事近，引來網友歪樓留言：「那麼多年了，曉明哥還是這種一言難盡的眼光啊」、「床墊有換過嗎」、「關注葉珂很多年，她深圳大學的，有線下美容院，網店也都很多年了，也有自己的高爾夫品牌，看過她直播其實是很優秀，微博從來沒和誰撕過」、「黃曉明都離婚了，再娶也不犯法啊」。