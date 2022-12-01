特斯拉執行長馬斯克周三表示，他的大腦晶片公司Neuralink所開發的無線裝置，預計將在6個月內展開人體臨床試驗。

該公司正在開發大腦晶片界面，據稱可以使失能患者恢復行動與溝通能力。近幾年來，Neuralink已先在動物身上進行試驗，並尋求美國監管機關批准啟動人體臨床試驗。

馬斯克發布備受期待的最新消息時表示，我們想要非常小心謹慎，在把這個裝置植入人體前確定它能正常運作。我們已經向FDA提交了我認為我們大部分的文書工作，可能在大約六個月後，我們應該能將Neuralink導入人體。

這個重大消息發布會原定於10月31日舉行，但就在活動登場的前幾天，馬斯克宣布延後舉辦，且沒有說明理由。

Neuralink上一次公開展示已經是一年多以前的事，當時展示了一隻植入大腦晶片的猴子透過獨立思考大玩電腦遊戲。

馬斯克最為人所知的除了他是特斯拉執行長、全球首富、買下社群平台推特之外，還有他那些移民火星與拯救人類等崇高的目標。

他在2016年推出Neuralink，並同樣寄予遠大的雄心壯志，他想開發一種晶片，可以讓大腦控制複雜的電子設備，最終能讓癱瘓的人恢復行動能力，並能治療帕金森症、失智症和阿茲海默症等腦部疾病。此外，他也曾經提到要將大腦與人工智慧融合在一起。

Neuralink的大腦晶片開發進度已經落後。馬斯克在2019年的一次演說中表示，他的目標是在2020年底前獲得監管部門批准。之後，他又在2021年底的一次會議上表示，他希望能在2022年展開人體試驗。