台灣運彩X T1聯盟偕同6支球隊，將於12月迎接「你是怎洋」洋將主題月，除了揭露T1聯盟洋將私底下不為人知的一面，也邀請球迷來到球場留言給洋將們，陪伴來自異地的他們度過歡樂溫馨的聖誕佳節。

12月對歐美國家而言，是親朋好友團聚的日子，今年T1聯盟與六支球團攜手，特地在充滿節慶氣氛的12月舉辦洋將主題月活動，以「你是怎洋！就怎樣！」為標語，特別以外國腔調呈現，不以入境隨俗為理所當然，唯有做自己、表現出最真實姿態，才能展現個人獨特的風格魅力。而T1聯盟也將蒐集洋將們場外的花絮故事，讓球迷全方位了解在台征戰的洋助人。

聯盟也藉由活動來陪伴無法與家人團聚的外援們，將於六隊主場現場設置專屬郵筒，只要在各主場留言給洋將，不只可以立即讓這些洋將感受到台灣人的溫暖，球迷亦可立即兌換插畫家手繪洋將主題明信片與Mrs.Fields手工餅乾。

洋將主題月分別於12月3、4日 在台灣啤酒英熊主場，12月16、18日 在桃園永豐雲豹主場，12月24、25日 在新北中信特攻和台南台鋼獵鷹主場，12月31日、明年元旦 在台中太陽主場，最終場則為明年1月7、8日 在高雄全家海神主場舉行。各主場將舉辦驚喜活動，歡迎球迷朋友入場支持，為喜愛的洋將應援。至於不能到現場的朋友也可以鎖定T1聯盟官方Youtube頻道轉播，T1聯盟也會不定期公開洋將私下的興趣嗜好，等球迷一同來參與！