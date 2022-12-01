「廣州從化發布」微信公號1日報導，廣州市從化區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布《關於調整有關場所防控措施的通告（〔2022〕第56號）》，轄內電影院等密閉半密閉場所有序開放；餐飲服務單位（含飲品店、小吃店、早餐店等）有序恢復堂食；並嚴格實行查驗健康碼等措施。

《通告》稱，根據大陸國務院聯防聯控機制《第九版防控方案》和《進一步優化疫情防控二十條》措施要求，經研究決定，自公告發布起，從化區實施以下措施：

一、 全區網吧、娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、電影院、室內體育場館（健身房、室內游泳池、桌球廳等）、攝影樓（工作室）、酒吧、劇院、棋牌室、麻將館、密室逃脫（劇本殺）、沐足桑拿店、美容按摩院、洗浴中心、室內景點、圖書館、文化館、博物館等密閉半密閉場所有序開放。

上述場所要嚴格實行掃場所碼、測量體溫、查驗健康碼等防疫措施。經營單位嚴格落實從業人員健康管理制度，做好員工健康監測，上崗期間必須佩戴口罩。落實場所環境衛生制度，每天對經營場所進行徹底消毒和保持空氣流通。

二、全區轄內的社會餐飲服務單位（含飲品店、小吃店、早餐店等）有序恢復堂食。

進入餐飲服務場所時須佩戴口罩，自覺配合測體溫、掃場所碼、出示健康綠碼，體溫異常、健康碼異常 （紅碼、黃碼 ）人員均不得進入。餐飲服務單位為顧客提供公筷公勺，拉開桌位間距，宣導每桌不超過10人。市民在排隊候餐、自助取餐和進出使用餐廳洗手間時，注意佩戴好口罩，保持安全距離。儘量縮短就餐時間，提倡使用非接觸式點餐、結帳，就餐結束不逗留。

三、各鎮街有序恢復墟日，並做好相應疫情防控措施。請廣大市民繼續強化自我防護意識，做好個人健康「第一責任人」，自覺遵守防疫的各項規定和要求，做好個人防護和健康監測。