李李仁（右）與新生代歌手李晉瑋合作新單曲〈不在乎〉。（宇森工作室提供）

新生代歌手李晉瑋今年5月推出首張創作專輯《What’s Your Story》廣獲好評，趁勝追擊再於年底前推出壓軸單曲〈不在乎〉，邀請金鐘影帝李李仁共同參與創作、合唱並拍攝MV，展現男人對感情與生活態度瀟灑不羈自我態度。提到這次的合作，李晉瑋說：「是絕對珍貴的緣份。」而早於1997年就曾推出專輯、擁有歌唱底子的李李仁謙虛自稱是「不務正業」，陶晶瑩則在老公的社群發文底下留言，問這首歌「好聽嗎」幫忙宣傳。

其實李晉瑋原先並不認識李李仁，恰巧李李仁日前參與歌手曾沛慈的新歌〈慷慨〉MV演出時，曾向工作人透露出希望之後有人來邀他合作唱歌，此時正好收到李晉瑋邀約，李李仁還因此被工作人員尊稱是「想要大師」，心裡想什麼現實生活中就來什麼；而李晉瑋之前上陶晶瑩主持的廣播節目宣傳《What’s Your Story》時，她提到自己在家播李晉瑋的CD剛好李李仁從旁邊經過，被歌曲旋律與暢快的吉他聲吸引，對此有了印象，李晉瑋趕緊把握機會提出合作，沒想到李李仁一口答應，讓李晉瑋直呼「有種被上天疼到的感覺」！

李晉瑋某天深夜譜寫出〈不在乎〉後立刻傳給李李仁聽，心也做好有可能再被打槍的準備，沒想到幾個小時後李李仁直接傳一張自己填的詞過來，讓李晉瑋直呼：「這首中了！」並分享私下合作情形：「李仁哥真的是十分專業精準且待人很好的前輩，雖然已經很多年沒拿起麥克風唱歌，但對歌曲的情緒掌握非常好，重點是李仁哥參與了歌詞的創作，也幫助這首歌曲注入了不同層次的畫面感，是我們共同想要的歌曲風格，他是男人之歌。」

第一次與圈內前輩合作，李晉瑋坦言：「我從頭到尾都很緊張，彷彿回到自己剛入行時要拿自己創作的DEMO給到其他藝人聽時感覺，過程裡還有被打槍幾次，但我還是覺得好爽！」創作期間，2人不時靠手機訊息互傳音樂風格，李晉瑋說：「在寫〈不在乎〉這首歌之前，李仁哥有分享了許多他自己聽的音樂，還有女兒荳荳喜歡聽的音樂給我，幫助我更快的掌握到適合彼此的風格。」同為人父的2人，偶爾也會聊起爸爸經，菜鳥爸爸李晉瑋把握機會向資深爸爸李李仁討教與小孩相處之道，「李仁哥是很重視家庭生活與孩子的教育，和孩子當朋友才可以無話不談」。

李李仁與新生代歌手李晉瑋合作新單曲〈不在乎〉。（宇森工作室提供）

〈不在乎〉細膩直白地唱出不同階段男人面對感情失敗的態度，MV中，李李仁跳脫以往框架飾演一位理髮廳魯蛇小弟，工作感情皆不如意之下，爾然看見飾演音樂精靈的李晉瑋，2人展開一場轟天鬧地的瘋狂音樂派對。因應MV劇情2人必須又唱又跳，且拍攝時間從深夜到清晨，一度讓李晉瑋感到體力消耗太多，但能與影帝合作仍相當興奮：「現場和李仁哥同框時內心很激動，我真的有被他帥到，除了態度很帥，體力也超好！根本是台灣基奴李維，在鏡頭前看李仁哥演戲真的是種高級享受，我還看傻了一度忘記自己也要演。」