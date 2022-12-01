新北國王籃球隊1日宣佈，將與37歲後衛洪志善完成續約，讓他重新披上黃金戰袍。總經理毛加恩表示，洪志善有自己的生涯規劃，雙方在這段期間溝通了許久，終於達成共識，很開心洪志善回歸，他的經驗不只能夠幫助陣中年輕後衛群成長，還能夠傳承李愷諺、林書緯兩位明星後衛，讓他們全面性的突破！

上季代表新北國王出賽18場賽事，平均18分鐘出賽，貢獻3.8分、1.9籃板、2.5助攻，一向以團隊型球員著稱的洪志善，雖然帳面數據並不出色，但經驗、節奏掌控以及閱讀比賽的能力，帶給球隊相當大的幫助，是新北國王板凳群不可忽視的戰力。

毛加恩表示，整個暑假都一直在跟洪志善保持聯繫，也尊重他個人生涯規劃，讓他有足夠的時間考慮，很高興洪志善最後選擇回歸。「洪志善不論是場上的貢獻、休息室的領導，以及協助球員與教練團的溝通，扮演非常重要的角色，我們陣中有林仕軒、李威廷、高承恩年輕的後衛很需要他的領導，甚至是李愷諺、林書緯也有很多需要跟他學習的。」

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，洪志善的回歸絕對會帶給球隊很大的幫助，他就是「場上的教練」，能夠協助在場上的其他4名球員更了解在每個戰術該扮演的角色，他是位能夠帶領球隊更上一層樓的球員，很興奮能夠再次擁有他帶領團隊。