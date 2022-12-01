王姓男子企圖持刀行搶超商未遂，遭警民合力制伏逮捕送辦，作案美工刀遺留櫃檯前。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名王姓男子11月30日清晨佯裝顧客到苗栗縣造橋鄉一家超商，在貨架上取得美工刀，乘店內無其它客人時，持刀架住超商員工脖子，威逼店員打開收銀機強盜財物，幸另一名早班店員到達，見狀報警呼救，造橋義警分隊長廖義勇聞聲趕往，會同警方制伏王嫌移送法辦，店員毫髮無傷，結束一場虛驚。

11月30日清晨6時左右，染有毒癮的王姓男子因沒錢購毒，前往造橋鄉一家超商內佯裝購物顧客，在貨架上看見美工刀暗自取下，見店內其它客人結帳離開後，走到櫃台假藉購買香菸，原想乘店員打開收銀機伸手行搶現金，但店員因王某未付錢未開收銀機，王嫌竟跨越櫃台，亮出美工刀架在店員脖子上，威逼店員打開收銀機。

此時，剛好店內另一名早班店員抵店準備換班，見狀立即報警及呼救，造橋義警分隊分隊長廖義勇聞聲趕往超商，阻止王某脫逃，待警方到場後合力制伏王某，經警方帶回偵詢後依法檢方偵辦。

經查王嫌是毒品通緝犯，疑似毒癮發作缺錢花用而持刀行搶，竹南警察分局呼籲，吸食毒品不僅造成個人生理及心理危害，甚至衍生出危害社會的治安問題，對家庭與社會都是沉重的負擔，切勿因一時好奇或逃避壓力而染上毒品，請珍惜生命，拒絕毒品誘惑。