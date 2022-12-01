第6屆台灣醫療科技展今(1)日起登場為期四天，本屆聚焦三大關鍵任務，即科技戰略結盟、國際醫療戰略結盟，以及通路戰略結盟，近兩年在全球會展一片衰退的情勢下，台灣醫療科技展連續兩年逆勢成長15%，規模來到2065個展位，成為亞太最具規模醫療科技盛事。

今年台灣醫療科技展聚焦三大關鍵任務，首先，科技戰略結盟，攜手國際科技巨擘、打通全球軟硬體整合通路，繼2021半導體大廠Intel響應加入台灣醫療數位轉型生態圈，帶動更多國際企業例如微軟、甲骨文等不僅積極攜手台灣醫院，深度合作打造新世代智慧醫院外，更透過2022台灣醫療科技展尋找台灣研發、具潛力之醫療軟體，透過平台技術整合，讓更多台灣旗艦數位創新應用，未來可以連結大廠關鍵元件，賦能載入數位醫療應用；亦或是透過大廠全球雲端軟體通路，擴大將台灣先進醫療軟體銷售海外。

再者，國際醫療戰略結盟，攜手百家東協醫院、建立智慧醫療場域合作商模，大會今年特地走訪泰國、馬來西亞當地數個大型指標醫療集團領袖，掌握東協市場在新醫院建置、醫院系統轉型實際需求，展期將透過大會安排與國內科技業直接對談，有機會成為台灣醫療科技整廠輸出海外指標的demo site，讓台灣產業更 快速推進東協市場。

最後，由衛生福利部、生策會共同推動的Healthcare商機平台， 2022轉型為「全球醫療採購網」，從智慧醫院、醫療顯示器、醫療 IT到遠距醫 療服務等品牌全都到齊，以台灣自主研發生產的醫療科技產品，共計超過1200多項，組成台灣隊，將透過國際經銷代理商形成戰略聯盟，拓展全球商機。