今年醫療科技展，北醫「一張電腦斷層預測4種疾病」的人工智慧平台，令人印象深刻；其體系的萬芳醫院「膠囊內視鏡」、雙和醫院「 新冠肺炎精準照護AI監測」等，更能帶領民眾一窺智慧醫療新境界。

醫療科技展今起在南港展覽館一館展出4天，北醫附設醫院推出一套平台，可從單一組3D低劑量電腦斷層（LDCT）影像，針對心、肺、骨演算，提供肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等4種疾病早期篩檢。

台北醫學大學研究副校長暨研究計劃主持人陳震宇表示，透過該平台，病人只需要拍攝一次LDCT，輔以人工智慧運算及AI模型，就可預測肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等疾病，準確率高達9成。

陳震宇認為，台灣人口逐步老化，預估政府將有條件開放補助包括LDCT等檢查項目，屆時恐對放射師、診斷科醫師造成極大工作負擔。此外，病人重複進行不同部位的斷層掃描，也有過度暴露輻射風險。

經人工智慧，可讓醫師的判別時間由15分鐘縮短至2分鐘。過程中只要做一次LDCT，也大幅降低病人的輻射接觸量。