莊姓男子暗槓詐騙集團140萬元，遭劉姓男子及2名友人開車綁架。莊男在三民一警分局哈爾濱派出所前跳車落跑，劉男對其開槍，誤中王姓路人的貨車玻璃，害王男眼睛割傷。高雄地院依殺人未遂等罪，判劉男7年8月，可上訴

莊男把自己5本銀行存摺賣給詐騙集團使用，暗摃140萬元後落跑。詐騙集團派出劉男等人抓人。今年3月28日下午，劉男等人開車到仁武區某家汽車保養廠找到莊男，大喊「不要動，再動就開槍」，直接亮槍押走莊男。

莊男在車上佯稱要帶劉男等人去拿錢，先去銀行領了5萬元，接著再逼莊男吐出餘款。車輛行經三民區熱河街哈爾濱派出所前，莊男拿出辣椒水突襲車上眾人，直接跳車向警方求援。

劉男不滿遭耍，不顧當時就在派出所前，直接拿槍朝莊男開了一槍。莊男僥倖躲過子彈，但流彈卻擊中正巧經過的Ubike工作車車窗，噴濺的玻璃碎片造成王姓駕駛眼角膜受傷。

劉男等人事後沒多久就遭警方逮捕送辦，查獲改造手槍1把、改造空氣槍1把及制式、非制式子彈各2發。

地院審理時，劉男坦承開槍，強調沒有殺人的意圖，只是要逼莊男上車，當時要殺他就會直接對他身體開槍，不會誤傷路人。但法官認為，劉男開槍時馬路上人來人往，不管有沒有朝莊男射擊，流彈都有可能打中其他人，劉男明顯有不確定殺人故意，最後依殺人未遂、槍砲等罪判他徒刑7年8月，全案仍可上訴。