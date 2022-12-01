美國聯邦眾議院今天投票通過法案，避免貨運列車因人員罷工停駛造成災難發生。國會議員在節前的關鍵時刻出手干預，打破了勞資僵局。

法新社報導，這項法案有效迫使持反對意見的工會接受9月就加薪所達成的協議，此前多數工會已同意了這份協議。

現在法案將提交聯邦參議院，兩黨領袖都表示將迅速採取行動，在耶誕節前夕阻止美國鐵路系統停擺。

根據1926年的法律，美國國會擁有規範商業的權力，有權解決鐵路與工會之間的紛爭。

總統拜登盛讚兩黨投票避免「會破壞我國經濟和各地家庭生活」的鐵路停擺，但表示這項措施必須迅速通過，「如果不採取更多行動，供應鏈就會開始中斷」，「參議院必須盡快將法案送到我的辦公桌上」。

拜登政府親自介入鐵路工人和鐵路公司長期以來的僵局，內閣官員9月與工會領袖以及鐵路高層協商，經過馬拉松式談判後，雙方宣布達成初步協議。

但12個工會中，有4個拒絕這項協議。

這項協議包括同意替鐵路工人加薪24%，但批評者猛烈抨擊其中少了有保障的帶薪病假，1個主要工會表示，這是企業不受約束的貪婪證據。

眾議院今天也通過法案，支持在協議中加入強制性帶薪病假措施，解決了工會的主要癥結。