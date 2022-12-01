誠品（2926）隨疫情解封進入開店高峰期，3日進駐東區地下街的「誠品生活捷運敦化店」，17日開展東南亞首家旗艦店「誠品生活吉隆坡」後，明年下半年還有占地規模約1.9萬坪的新店裕隆城全新旗艦大店，及位於台中市七期核心的特色大店將陸續登場。

誠品董座吳旻潔之前用力關店，調整體質，現在進入全通路業績成長期，大小店並進積極展店，深入鄰里的社區創新店「誠品生活時光」明年也將持續展店。

誠品東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於17日開幕，60米紅磚拱牆書店亮相，誠品生活文創平台expo前進東南亞，攜手台灣文創品牌一起打拚軟實力。

誠品今日公開吉隆坡店空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色，匯聚英文、繁簡中文、馬來文、日文等多語系書籍，文學與人文類書籍最可觀，並將首次呈現由書店職人精選的「誠品選書」，店內也細心規劃如客廳般舒適的閱讀空間，款待讀者享受悠閒靜謐的閱讀片刻。

還有吉隆坡店的親子秘境「誠品兒童館」，規劃專屬兒童類選書、暢銷排行榜及每月主題策展，定期舉辦說故事等親子活動。此外，彷彿陽光灑在水面漣漪命名的「波光之城」，匯集文創設計、在地生活雜貨；「永晝之城」則以極簡明亮長廊，展示時尚潮流設計。

誠品生活吉隆坡開幕邀請藝術家幾米推出主題藝術大展，是幾米在馬來西亞首次展覽，幾米繪本作品翻譯為英法西日韓泰等多國語言，並獲國際多項青年及兒童文學大獎等。

誠品也將台灣文創軟實力發揚光大，長期推廣台灣文創、培育新創文化設計品牌的誠品生活文創平台expo，繼2019年前往東京日本橋，這次也首次前進東南亞，將觀光客必訪的台味體驗帶到吉隆坡。

此外，誠品生活expo在台灣持續積極拓點，即日起在竹北全新大型影城商場「享平方Shown Square」開展「expo SELECT誠品生活精選」，匯集約50個生活風格品牌、近千項結合創意與文化設計的居家日常風格選品，及「玩味好食光」美食體驗，營造在地美好生活。