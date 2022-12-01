台北花園大酒店瞄準聖誕與歲末餐飲消費旺季商機，12月30日前推出多重餐飲優惠促銷活動。「饗聚廚房」4人同行優惠價，假日午、晚餐每位800元，下午茶每位600元，餐檯新增主廚現點現做「煙囪捲」。「花園thai thai」假日午、晚餐時段，用餐滿1,500元即贈主廚特製「斑蘭樹幹蛋糕」一份。「PRIME ONE牛排館」假日午、晚餐時段，每位用餐即贈送精選紅酒一杯。此外12月24日至12月25日，將安排聖誕老公公發送糖果，與顧客一同拍照留下美好回憶。

「饗聚廚房」以無國界為主題，集結多國特色自助百匯，帶領饕客味蕾遨遊世界。年末限定聖誕優惠，4人同行，假日午餐及晚餐時段，每位800元，暖場下午茶，每位優惠600元，此優惠加碼不需額外收取服務費。

泰式餐酒館「花園thaithai」由泰籍主廚領軍，結合傳統與創新手法，玩轉經典泰饌與玩味生吐司。餐點提供各式咖哩、清爽南洋風沙拉、經典檸檬魚、必點泰式手工蝦餅及暖胃冬蔭功湯.等，料理擁有豐富層次，獨家生吐司系列輕食，饕客可選擇濃郁辣度溫和的瑪莎曼羊肉咖哩、綠咖哩、黃咖哩..等，另可搭配泰式打拋豬的香鹹及泰式特調飲品、嚴選茶品或椰香咖啡，為老饕點法，不可言喻的幸福感動，非此莫屬。

「PRIME ONE牛排館」專為酒肉饕客們推出了限時聖誕月優惠，於假日午餐及晚餐時段，消費用餐每位即贈精選紅酒一杯，推薦套餐包含美國Prime 乾式熟成28天肋眼牛排12oz，完美的28天熟成天數，來自於熟成室嚴格的溫度及濕度控管存放，風乾過後的肉質風味更加濃郁，肋眼油脂豐富，肉質軟嫩，料理後表面呈現焦、脆、香，最後達成外酥內嫩的迷人餐點。

美國Prime濕式熟成30天丁骨牛排，擁有紐約客牛排的食感以及菲力牛排軟嫩口感，選用美國PRIME等級的丁骨牛排，放上烤檯烤烙痕後，再放入煙燻箱回溫使其將肉汁保留，出餐時再用高溫上火烤箱將肉表面烤至上色，油脂風味濃厚，外層焦脆肉質鮮甜，滿足饕客的味蕾。此時搭配著聖誕月贈送的紅酒，滋養味蕾最好的生活美學催化劑，成為必點推薦料理。行動甜點車更是PRIME ONE牛排館的一大特色，多種手作法式經典甜點精緻、細膩，如:馬卡龍、蒙布朗、閃電泡芙、熱帶水果軟糖…等，呈現出經典桌邊服務精神，最後品嚐杯精選咖啡及特色茶，獻上聖誕月的美好饗宴。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】