基隆市教育處帶領幼兒園大班學童到圖書館，親身體驗圖書館員的工作，拉近與書本的距離。（基隆市政府提供／張志康基隆報導）

為了讓幼兒園的學童更加親近並了解圖書館的運作，基隆市教育處自2019年起，與基隆市文化局圖書館合作辦理「小小館員體驗」活動，開放基隆市共七區的圖書館，讓大班幼生入館體驗，截至今年底共有4千名幼生參與體驗。

日前，有30名幼兒園大班生到基隆安樂區圖書館體驗「小小圖書館員」活動，一開始由故事媽媽來幫孩子們講故事，透過有趣的故事及互動帶孩子認識圖書館的規定（例如：放低音量、禁止奔跑嬉戲等。），圖書館員和志工分組帶領孩子參觀圖書館並操作借書流程，讓幼生體驗借書的工作流程，拉近與圖書館的距離，愛上圖書館的環境。

參與的學童們認真的態度讓館員及現場借閱的民眾紛紛稱讚，更是給孩子們滿滿的信心，最後帶著親自借閱的書帶回家與家人分享，同時達到親子共讀的目的。

教育處處長杜國正表示，基隆市致力於培養幼兒閱讀習慣，除了統一幫全市幼生辦理借閱證、每周末的親子共讀外，每年市長都會贈送大班畢業生繪本，望能奠定孩子閱讀的基石。小小館員體驗除了能帶領幼兒認識社區圖書館，認識社區圖書資源管道，更是讓孩子透過親手操作加深對圖書館的印象，用心體驗快樂學習。