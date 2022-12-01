人權團體今天表示，伊朗一名男子在慶祝世界盃足球賽伊朗國家代表隊輸給美國隊後，慘遭安全部隊擊斃。

伊朗昨天晚間在卡達世足賽遭世仇美國淘汰出局，支持和反對伊朗政權的人對此反應不一。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因頭巾不符合規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗議浪潮，遭到當局強硬鎮壓。許多人為了對政府血腥鎮壓行動做出回應，拒絕支持伊朗世足國家隊。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，人權團體指出，27歲的薩馬科（Mehran Samak）在首都德黑蘭西北方裏海沿岸城市安薩利（Bandar Anzali）鳴按汽車喇叭慶祝後遭擊斃。

總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，「（伊朗）國家隊輸給美國後…安全部隊直接朝著薩馬科的頭部開槍」。

紐約「伊朗人權中心」（Center for Human Rights in Iran）也說，薩馬科在慶祝時遭安全部隊殺害。

伊朗當局目前暫未針對這起事件置評。

出人意料的是，曾在這場「美伊大戰」上場的伊朗當家中場球員埃札圖拉希（Saeid Ezatolahi）透露自己認識薩馬科，並貼出一張兩人當年在少年足球隊的合影。埃札圖拉希來自安薩利。

埃札圖拉希在社群媒體Instagram的限時動態中表示：「昨晚痛苦輸球後，你逝世的消息在我心上燃起一把火。」他形容薩馬科是自己的「兒時隊友」。

他並未就薩馬科喪命的情況置評，但表示：「有一天，面具將落下，真相終將大白。」

他還說：「我們的年輕人不應得到這種待遇。我們的國家不應受到這種對待。」