《決勝的揮拍》王瞳（右）和程予希愛上同一人陷三角戀。（MyVideo提供）

《決勝的揮拍》羽球奧運金牌「麟洋配」王齊麟、李洋客串演出。（MyVideo提供）

由謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏主演的熱血羽球偶像劇《決勝的揮拍》，眾人都接受了嚴格的羽球特訓，但程予希卻爆料謝佳見「心機重事蹟」，她透露：「佳見哥一開始就先偷跑，我們開始正式訓練之前，他已經自己去外面找教練了。」吳東諺也附和說：「他第一次在球場跟我們見面，就給我們下馬威了，我想說，他怎麼已經會跳殺了！」讓程予希笑虧謝佳見「心機最重的是他」。

謝佳見喊冤，因為他在劇中飾演的是羽球隊教練，「所以我一定要比他們的實力還強，如果在拍的時候，我實力比不上他的話，說不過去吧，這是專業演員必須做的努力！」而所有演員都不眠不休地羽球訓練2個禮拜，幾乎每個人都瘦下來，沈建宏透露：「我就不停打，每天會瘦個0.3公斤，製作人就會對我說『建宏你又瘦了，多吃點』。」

回憶起拍攝時印象深刻的場景，王瞳提到一場因陷入三角戀，而在房間裡大哭的戲，「因為那時我們才開拍第二天，就要立刻拍情緒很重的戲。」程予希也解釋，因為劇中她和王瞳是從小認識到大的閨密，兩人卻同時都喜歡謝佳見，所以那時候兩人情緒都很崩潰，「因為開拍不久就拍了那場戲，拍攝前有醞釀一下情緒才入戲。」但王瞳開心表示，和程予希拍戲默契很好，常常沒有說好，可是都會做一樣的動作，笑稱「我們關注彼此，好像比關注佳見還多」，透露兩人戲外好感情。

《決勝的揮拍》是台灣首部以羽球為主題的熱血偶像劇，主演們分享該劇看點，不只融合了愛情與運動題材，由全新組合的演員擦出不同火花，還找來羽球奧運金牌「麟洋配」王齊麟、李洋以及「羽球王子」王子維客串演出，演員們將與金牌國手進行對打。《決勝的揮拍》每週日在MyVideo同步跟播。