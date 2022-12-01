今年來，全球金融環境受通膨與升息影響甚鉅，市場波動度也提高，不少人將投資焦點轉向關注防禦型或具備息收保護的產品。為提供中長期穩健投資的多元選擇，目前市場至少已有10檔鎖定台股股息特色的ETF，包含10月20日在證交所上市的群益台灣精選高息（00919）ETF。

群益台灣精選高息ETF今（1）日伴隨著台股加權指數再度重返萬五大關，股價也一度強攻至17.07元上漲1.43％，隨後小幅回落至16.99元附近，維持上漲約1％格局。

該檔ETF追蹤台灣指數公司的台灣精選高息指數，以國內上市上櫃普通股為母體，從市值前300大股票中，篩選近四季稅後股東權益報酬率（ROE）為正數、且符合流動性標準者，再依股利率排序選取前30檔股票。

另該指數採股利率加權，同時考量日成交金額來調整權重，單一股票權重上限為10％，每年固定於5月及12月審核調整成分股。

群益投信表示，群益台灣精選高息ETF採季配息，並結合收益平準金制度，不怕配息被稀釋，其標的指數特別之處在於，5月定期審核時，會排除生效日前已除息且一年只配息一次的個股，12月選股時，則會考量當年度每股稅後盈餘（EPS）成長率來調整，通常企業獲利若能成長創高，將可望利於未來股利率及股價表現。

證交所表示，台股目前殖利率約在5％水準，相較其他市場具備高股息優勢，而近年也持續增添多檔聚焦股息之台股ETF，使產品線更豐富。不過各檔ETF基於所追蹤指數的規則不同，選股邏輯也有差異，仍提醒於規劃投資前應先了解商品特色及風險。