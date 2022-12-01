直播》戶外脫罩首日 指揮中心最新說明。(中時新聞網)

本土疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布1萬5595例本土病例，較昨天再減少2000多例確診數，與上周四新增的1萬6015例相比，降幅約2.6％，以及新增53人死亡，其中一例是30多歲男性因確診急救無效死亡，為今日公布最年輕死亡個案。

指揮中心表示，今日除新增1萬5595例本土病例外，還增加56例境外移入個案，截至目前國內累計829萬1182例本土病例。2020年起累計1萬4387例死亡病例，其中1萬4370例為本土。

而今日新增的確診數，六都新增最多的依序為新北市2568例、台中市1999例、高雄市1962例、桃園市1715例、台北市1279例、台南市1258例。中重症個案則增加122例，包含中症86例、重症36例。

死亡個案方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有一名30多歲男曾接種三劑疫苗，沒有慢性病史，於11月24日開始全身不適及嘔吐等症狀，11月25日被家人發現在家昏迷沒反應，到院時已無心跳呼吸，檢查有心包膜積水和肝腎功能異常，經PCR陽性確診，不過仍經急救無效過世，司法相驗是心因性猝死，疑似心血管病變。

重症部分，羅一鈞說，有一名3歲男童曾接種2劑疫苗，沒有慢性病，10月4日曾確診，11月20日因發燒、腹痛等症狀，於11月21日到急診病住院，入院後因持續發燒，有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉，11月29日已出院。

截至目前，兒童重症總計276例，其中MIS-C佔182例，另有33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等。