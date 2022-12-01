很多人都玩過電玩卡帶遊戲，卻少有人知道發明卡帶的是一名非裔美國人，他是電子工程師勞森（Jerry Lawson）。Google首頁今天以塗鴉（Google Doodle）紀念勞森82歲冥誕。

科技新聞網站CNET報導，勞森是現代遊戲先驅，也是當時業界為數不多的非裔之一，他所領導的團隊開發出第一款可替換遊戲卡帶的家庭電玩系統，鑒於他早期在電玩領域的貢獻，勞森被譽為「電玩遊戲卡帶之父」。

為了紀念勞森82歲冥誕，Google打造一系列互動式塗鴉遊戲，這些遊戲令人回想起70年代早期的電玩，重回勞森職業生涯關鍵點的旅程，一窺早期遊戲畫面和樂趣，也能創建自己的電玩遊戲或編輯現有遊戲。

勞森於1940年12月1日出生於美國紐約市布魯克林地區，從小開始修理電子設備，他曾利用在當地電子商店購買的零件，修理電視並搭建自己的廣播電台，他在皇后學院（Queens College）與紐約市立學院（City College of New York）完成學業後，搬到加州生活並於1970年加入矽谷先驅快捷半導體公司（Fairchild Semiconductor）擔任應用工程顧問。

任職於快捷半導體公司期間，勞森打造投幣式電玩街機「撞車比賽」（Demolition Derby），這是首批由微處理器運作的遊戲機之一。

70年代中期，他被拔擢為快捷的電玩遊戲部門工程及行銷部門主任，率領Channel F遊戲主機的開發，這是第一款專為可替換電玩卡帶設計的遊戲主機，還配備勞森設計的8向搖桿以及暫停鍵。

勞森1980年離開快捷並成立電玩遊戲開發公司VideoSoft，替當時流行的遊戲主機亞泰瑞2600（Atari 2600）開發軟體，這款主機使用勞森協助打造的可替換卡帶系統。

儘管VideoSoft在5年後關門大吉，勞森已奠定了他在電玩遊戲產業的先驅地位，並轉而為其他計畫提供諮詢服務。

2011年，勞森獲國際遊戲開發者協會（ International Game Developers Association）公認為產業先驅，表彰他在電玩卡帶概念方面的成就，而在紐約州羅徹斯特市（Rochester）世界電玩名人堂（World Video Game Hall of Fame）的常設展，也彰顯勞森對電玩的貢獻。

勞森獲此殊榮約一個月後，就因糖尿病併發症過世。

勞森的子女安德森（Anderson）和卡倫（Karen）告訴谷歌（Google），他們的父親受到早期非裔科學家卡佛（George Washington Carver）所啟發，還說：「他愛他所做，做他所愛…考量當時非裔美國人面臨的明顯挑戰，他的專業成就非常了不起…我們家永遠感謝那些努力不懈傳頌他生前事蹟的人。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111201