隨著餐飲業疫後展現報復性消費力，餐飲連鎖集團業績大幅成長，紛紛宣布調薪！繼築間餐飲集團之後，這一鍋餐飲集團今（1）日宣布，自12月1日起全體近千名員工全部加薪，最高幅度達7％，而明年2月及7月的年度調薪照常執行，讓千名員工嗨翻天！

這一鍋餐飲集團不僅祭出有感的三階段加薪策略留住人才，也要大舉招募逾百名以上員工，無經驗、新鮮人起薪3.4萬元起，配合全品牌未來展店需求，注入更充沛人力。

這一鍋餐飲集團表示，有感同仁是公司最寶貴的資產，也是品牌營收成長的動能，不必等年後，12月1日起全體同仁，近千名的工作夥伴，逕調薪資最高7%，另有第二波明年2月視績效調薪及第三波明年7月逕調薪資，共三階段的加薪政策，就是要讓同仁感受努力付出必有收穫，並且春節前也會進行考核，預計發放1,800萬元的年終獎金！

這一鍋明年更是首度舉辦企業日，由公司全額買單，額外還有每年旅遊補助、身體健康檢查、分潤獎金機制等，旨在打造幸福、安心的企業，留住餐飲人才，共同努力將集團品牌營收及獲利再創佳績！

這一鍋表示，疫後餐飲整體業績回升有感，這一鍋餐飲集團品牌展店不停歇，發展跳脫火鍋、燒肉屬性的策略，今年8月中開幕的第四品牌「九初」，主打平易近人的麵食館，開幕至今超過萬人品嚐，截至10月底，已為集團挹注近600萬元的業績！

看好明年的餐飲市場表現，「九初」今年12月將於台中開出第二間門市，明年開出10店；而「這一小鍋」則積極尋找商場以外的位置，不排除店面複合式經營模式，預計開出7家門市。

這一鍋餐飲集團在新店開幕及強化服務下，人力需求更是刻不容緩，預計招募近百名同仁，祭出無經驗、新鮮人起薪3.4萬元起，提供完善的教育訓練，順暢的升遷管道，周休二日及年年調薪，加上各項同仁福利，爭取更多優秀的餐飲人才加入。