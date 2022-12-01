新北市動保處五股動物之家日前收容因打架受傷貓咪「斑斑」，經獸醫師檢查發現罹患有貓愛滋病，經過治療狀況穩定後在媒合下幫牠找到一個新主人，擁有一個溫暖的家。動保處表示，12月1日為世界愛滋病日，貓愛滋病並不可怕，因為貓愛滋病只會傳染給貓不會傳染給人，只要平時照護多花點心思，愛滋貓跟一般貓一樣適合認養。

貓愛滋病是由貓的免疫缺陷病毒（簡稱FIV）感染所引起，症狀與人類愛滋病後天免疫缺乏症候群相似，主要傳播途徑是透過唾液或血液自打架造成的傷口進入感染，一旦被感染，貓就會終生帶原，並可能因壓力或其他疾病誘發發病。貓愛滋病只能對症治療，無法根治。但其實只要讓愛滋貓在無壓力及充足營養環境下飼養，牠們也與一般貓咪一樣正常生活。

五股動物之家收容因打架受傷入所的流浪貓咪「斑斑」，經獸醫師採血驗血後確診罹患貓愛滋病，獸醫師幫牠治療並以獨立籠單獨照護，後來終於在動物之家努力媒合下，找到了願意領養牠的新飼主。

飼主丁小姐表示，因為自己生日快到了決定到動物之家領養一隻貓咪陪伴自己，原本在網路上看到的是另一隻，但後來在動物之家人員的積極介紹下認識了「斑斑」，覺得牠很可愛又很可憐，剛好家裡環境也適合可以單獨飼養牠，便起了想要認養牠的念頭。一開始「斑斑」還有警戒心不太給人摸，但現在牠已經逐漸適應家裡環境也變得比較親人，日常照護上也沒有遇到大問題，很感謝動物之家的協助。

五股動物之家駐區獸醫林洋演表示，感染愛滋病的貓雖會終生帶原，但不一定會發病，在平常照護上要避免因壓力或其他疾病導致愛滋貓發病。打造讓貓咪舒適無壓力的環境，提供充足的營養及定期施打疫苗都是照護愛滋貓的不二法門，另外需要特別注意的便是避免帶愛滋貓出門，且必須單獨飼養，避免傳染給其他貓咪。只要掌握照顧訣竅，照顧愛滋貓一點也不難。