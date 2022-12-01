台灣名模林志玲近日度過升格人母後第一個生日，透露當天11個月大的兒子學會走路，婆婆也送上小蛋糕祝賀，幸福的心情表露無遺。新生代演員王真琳在粉專PO出與林志玲的合影，替48歲凍齡女神賀壽，網友大呼：「兩位美少女！」

林志玲嫁去日本後曝光機會減少，大多時候只能透過社群平台得知近況，直到近期一家三口返台，才在不少活動上能一睹她風采。近日，林志玲滿48歲，晚間她在IG發文，先說自己長大一歲，再透露她已經很少過生日，但兒子剛好在今天會走路了，讓她幸福地喊：「今天很特別」。

女星王真琳也曬出跟林志玲的合照，從曝光的照片中可以看見，林志玲一頭大波浪長髮披肩，穿著柔美的V領上衣大秀鎖骨線條，下半身搭配印花長裙，看起來優雅又有氣質，她與王真琳相擁，一同看著鏡頭露出燦爛的微笑，猛然一看，兩人彷彿沒有年齡差距，林志玲甜美的模樣令人稱羨。

王真琳在貼文中寫下：「祝福姊姊生日快樂、身體健康！謝謝姊姊的書分享智慧跟經驗給我們！」，網友看到照片紛紛留言：「天啊！！！太美了」、「永遠的志玲姊姊生日快樂」