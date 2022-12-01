許多男生面對喜歡的人，常會愛在心裡口難開，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座男陷入愛情的特有表現，當越愛時會越害怕對方逃跑，或是愛上了就要一切聽他，也有人會為了另一半強出頭，不讓愛人受半點委曲或傷害，但這些表現都是在傳達他愛上妳了。

▍不能不聽他們的話

●代表星座：牡羊男、巨蟹男、天秤男、摩羯男

這些星座男越愛對方，就越愛管對方，他們說的話不能不聽，也很愛為對方做決定，因為太愛，他們的聖旨都是為了對方好，當不聽話的時候，他們會難過，但也願意溝通，做出新的決定，這些星座男的愛，時常藏不住骨子裡的大男人主義，把自己當作對方的主人。

▍不讓對方離開他們身邊

●代表星座：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這4個星座男越愛就越想把對方綁在身邊，不想讓戀人消失在自己的視線範圍，因為害怕走了就不回來了，要是對方的異性朋友顏值太高，這些星座男就會吃醋，心裡也會不安，害怕友情在不經意間會變成愛情；這些星座男的佔有慾太強烈，只有把對方握在手心，他們才有安全感。

▍不准對方受傷受委屈

●代表星座：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

這些星座男越愛就越心疼對方，不准戀人受傷受委屈，他們會忍不住介入對方生活，擔心不在身邊時，女友會照顧不好自己，這些星座男會老是問有沒有睡好、有沒有吃飽，當生病或難過的時候，他們會擺出擔憂的表情，一邊罵、一邊照顧對方，要對方好好照顧自己，沒有他們的允許，不准再受傷受委屈。