國民黨高市黨部1日舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩均到場共襄盛舉，柯志恩致詞時表示，她大概是唯一1位希望選舉延長1個月的候選人，她也再度重申「會續留高雄」，且會帶領國民黨推出的候選人在2024攻上立委寶座，柯志恩認為，要拿下4年後的市長，國民黨一定要先奪下2、3席立委。

柯志恩表示，她大概是全國唯一希望選舉多延1個月的候選人，國民黨長期沒有人力、金脈，且近年來國民黨連地方社團都很少接觸，所以這場選戰她設定最大的目標就是找回國民黨的凝聚力，將市長補選的2成5選票持續提升，有足夠的票源才能撐住國民黨的優秀議員。

柯志恩再次強調「會續留高雄」，她這次拿下4成選票，若又回到熟悉的台北，國民黨就不用玩了，這就是國民黨女人的魄力，當她們作出承諾，無論再辛苦都會撐下來，她相信未來無論國民黨推誰來選市長「選票都會從4成開始」，留在高雄也是為了報答支持她的高雄市民。

柯志恩呼籲議員要提前準備，針對2024立委選舉，她看好許多議員可以放手一搏，她絕對會協助這些候選人攻上立委寶座，要選定4年後的市長，一定要先攻下2、3席立委，民進黨8席立委一字排開陣仗非常大，她相信國民黨也有這個機會可以達成。

柯志恩爆料，幾天前他去屏東，有1位士紳跟她抱怨「妳害我輸很多！」因為高雄賭盤開出陳其邁讓柯志恩43萬票，害他輸了上億元，這要告訴大家，她們有多麼不被看好，在這樣的情況下，能夠有這樣的成績，她要感謝大家，雖然她不喜歡雖敗猶榮，但只要敗了就不會害怕。