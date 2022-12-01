教育部努力提升偏鄉學生營養午餐品質，但立委今天卻表示，有學校將小饅頭、巧克力麵包、乖乖零嘴、布丁等高油脂含量的點心開進菜單，不利學生健康。教育部長潘文忠回覆，有些食材不合適、對身體不好，教育部會和學校溝通、處理。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議《國民教育法修正草案》，立委林奕華質詢指出，「班班吃石斑」的6億元預算已經到位，但石斑魚供應量不足，是否可以考慮讓學生營養午餐改吃其他鮮魚，變成「班班有鮮魚」，也能讓學生吃到平時難吃到的菜色。

潘文忠表示，目前全國已有7成國中小學生在營養午餐中吃到石斑魚，反應非常好。如果現在改用其他鮮魚，會造成有學生吃過石斑魚、有的沒吃過，對學生也不公平。農委會會持續調度食材，教育部希望全國學生都能在營養午餐中吃到石斑魚。

林奕華進一步指出，教育部推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，行政院也加碼學生餐費為每餐63元，但攤開各校的菜單，布丁、巧克力、乖乖都在當點心，其中有一些是高糖的食物，對孩子身體健康不好。

潘文忠回覆，學校每天都會將營養午餐菜單上傳到平台，如果有些食材不利於學生身體健康，教育部將和學校討論，請他們改進。