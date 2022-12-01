陳昊森在《詐團圓》飾演帥哥詐欺師。（双喜提供）

片中隋棠（右）跟陳昊森是高顏值詐騙母子檔。（双喜提供）

電影《詐團圓》是隋棠婚後首次擔綱主角的賀歲片，她這回挑戰演出在舊金山唐人街長大的美女詐欺師「王芸」，倚靠美貌跟魔術伎倆，偷拐詐騙維生，獨自扶養陳昊森飾演的兒子Jason長大成人。這對相差16歲的高顏值母子檔首次攜手「詐騙」就天下無敵手。一場婚宴戲，「媽媽」隋棠藉由外貌跟七旬老翁上演假結婚真詐財，「兒子」陳昊森就在台下耍牌技騙熟女，台上台下兩人默契十足合作無間。

隋棠在《詐團圓》為了施展騙術造型百變，難得以中式富貴吉祥新娘禮服現身，更有復古女伶、時尚貴婦、清潔員等各種裝扮吸睛亮相。隋棠為了飾演充滿魔性魅力、工於心計、舌燦蓮花的魔女型的詐欺師角色，學了不少魔術把戲，如錢幣、撲克牌、骰盅，此外更大膽拋開平日端莊的形象，撒嬌、潑辣、無賴交錯上身，但她並非十惡不赦的壞蛋，經常在施展詐術後將麻煩導回正軌，亦正亦邪的角色設計十分挑戰演技。

天資聰穎的隋棠學習魔術技巧時，憑著高超的領悟力全數一次到位，在劇組現場被封「台灣森川葵」，光是骰盅把戲，隋棠稍加練習一下子就能將四顆骰子疊成一柱，而且架式十足，隋棠謙稱是魔術指導教的好，只要掌握重點技巧就容易成功。就連超高難度的環形攤撲克牌戲法，隋棠不僅一次完成，還現學現賣一個難度更高的「紅黑花色互換」技法，讓工作人員嘖嘖稱奇。

而陳昊森一改過往高冷內斂形象，這次展露出熱情如火、花言巧語的萬人迷魅力，不管男女老少都通殺的「偷心印鈔機」帥哥詐欺師。不僅能騙，還會用英俊的臉龐蠱惑人心，擅長甜言蜜語，對女人格外有一套，耍起魔術把牌從桌上變到胸口，電力十足逗得出演對手戲的熟女姊姊們心花怒放，紛紛開起玩笑想吃他豆腐，故意輸牌將錢塞進自己胸口要陳昊森伸手拿，或藉機將手襲向他的胸膛。

陳昊森的魅力連83歲的金馬影后陳淑芳都難以招架，一場隋棠設下的「祖孫相認」騙局，陳昊森扮演陳淑芳失散多年的美國金孫，為了接近阿婆，特意安排英雄救美公主抱戲碼，導演葉天倫親自示範要像跳芭蕾舞《天鵝湖》一樣旋轉再倒進孫子的懷抱，事後追問陳淑芳：「躺在昊森胸膛感覺如何？」陳淑芳露出姨母笑直說不正經。電影明年1月20日上映。