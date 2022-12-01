基隆市長當選人謝國樑1日在臉書發文宣布，市府小內閣首位成員，將由前國民黨不分區立委楊玉欣接掌社會處長一職。謝國樑強調，楊玉欣長期關懷身障與弱勢族群，相信在她的協助下，基隆一定能慢慢變成亞洲最有愛的城市。

謝國樑上午在臉書發文表示，很多民眾都關心新市府的「小內閣」人選，他公布了首位小內閣的成員，就是前立法委員楊玉欣，她將成為基隆市社會處長。

謝國樑說，楊玉欣長期關心身障與弱勢族群，儘管罕見疾病困鎖身體，但她從未放棄追求進步、追尋夢想，並用自己所能貢獻社會，為弱勢族群代言發聲。相信未來在玉欣處長的協助下，基隆一定能慢慢成為亞洲最有愛的城市，我們也一定會努力朝這個目標邁進。

謝國樑強調，未來他會持續公布未來的施政團隊，也希望用最短的時間讓各項工作就定位，並開始執行。

楊玉欣是新竹市人，曾任國民黨第八屆不分區立法委員，台灣弱勢病患權益促進會秘書長、財團法人罕見疾病基金會代言人、中廣流行網角落欣世界節目主持人、公視發現希望節目主持人、人間衛視新聞主播與節目主持人。

楊玉欣表示，她認為一個城市最核心的靈魂是人，因此，有愛城市最核心的價值，就是讓所有的人激發善意、潛能及創造力，讓城市裡的每個人都能獲得尊嚴、平等及幸福生活的可能性。她指出，所有的服務都會圍繞著人的意義、價值、幸福開展，未來將會讓相對弱勢的人能夠有獲得幸福的機會，也讓相對有資源的人與弱勢者透過付出與給予的交融，看見生命的需要，以及付出及參與的可能性。