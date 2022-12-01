胡祖薇（左起）、鄭仲茵、李若玹、許孟哲、陳志強、王仁甫、孫協志、Teddy、峮峮、蔡黃汝在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

44歲男星陳志強與交往6年、小11歲的女友曾智希前陣子傳出早已登記結婚，他日前上中視《飢餓遊戲》，與一行人到新竹知名的打卡景點，主持3帥孫協志、王仁甫、許孟哲不斷力薦陳志強在這裡辦婚禮，陳志強則反過來揪孫協志一起合辦婚禮，沒想到遭王仁甫跳出來阻止。

孫協志熱心地說：「我們這邊這麼多人都有結婚經驗，問問就有了啊。」陳志強反過來建議他：「我們2個要跟他們多學習，到時候我們搞不好一起辦。」聽到此提議，王仁甫跳出來阻止，並說出不能一起辦的原因，「因為會變成『強志夏宇』。」陳志強便開玩笑對孫協志說：「重點是下雨，不要娶夏宇（童）。」

此外，李若玹上次錄《飢餓遊戲》時，由於遇到魔王關卡「青蛙跳」，錄影結束後回到家，便感到肌肉痠痛，檢查後發現竟是罹患横纹肌溶解症。時隔數月再次上《飢餓》，李若玹發下豪語：「我來證明我腳好了。」她也表示事件之後還多了「肌溶少女」的外號。」

《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也會播。