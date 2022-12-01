住台中市的蕭同學幸運抽中最大獎，今在家人陪伴下前來領獎。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府為振興經濟、刺激消費，10月分整合縣內9大商圈以及觀光工廠共同推出「2022嘉義縣商圈購物節─嘉尚好禮」活動，祭出最大獎500萬輕豪宅當抽獎禮，就讀雲林縣虎尾科大，住台中市的蕭同學幸運抽中最大獎，今在家人陪伴下前來領獎，蕭同學一臉開心，表示房子要留下來自住。

配合10月農機展、全民運動會、國慶焰火在嘉義3大活動，縣府與9大商圈、觀光工廠共同推出「2022嘉義縣商圈購物節─嘉尚好禮」，10月15日累積消費達標破億，嘉義縣長翁章梁宣布加碼送輕豪宅，短短1個月總累計消費金額達2.2億，成果超過預期目標，縣府並於11月8日舉辦直播抽獎。

今在商圈、觀光工廠代表見證下，翁章梁與建商清景麟建築團隊總經理杜昀容共同頒出大獎，蕭同學說他與家人當時到東石海龍園餐廳花費5000元享用海鮮大餐而中獎，回憶接到翁章梁電話，內心有點害怕，才會淡定回應「好的」，至於未來輕豪宅用途，蕭同學開心說要留給自己使用，蕭父也陪著兒子到場領獎，直呼很幸運！

「2022嘉義縣商圈購物節─嘉尚好禮」活動今舉辦輕豪宅和Gogoro頒獎。（呂妍庭攝）

翁章梁表示，購物節刺激消費成長約2至3成，今天得獎者有嘉義在地鄉親，也有外地來的遊客，可見已成功帶動觀光人潮，感謝參與商家與所有消費者，讓各商圈在全台更有記憶點。